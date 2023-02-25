Даниил Медведев стал победителем турнира в Дохе, уверенно обыграв Энди Маррея
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Российский теннисист Даниил Медведев (восьмая ракетка мира) выиграл турнир категории ATP-250 в Дохе (Катар). В финале россиянин обыграл британца Энди Маррея (70-й номер мирового рейтинга). Встреча проходила на центральном корте турнира «Халифа Интернешнл Теннис Комплекс» на хардовом покрытии.
Медведев одержал уверенную победу со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут. Даниил Медведев выполнил шесть подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Энди Маррея один эйс, одна ошибка на подаче и два реализованных брейк-пойнта из семи.
Помимо 250 рейтинговых очков, Даниил Медведев получит $ 209 тыс. Маррей, в свою очередь, получит 150 очков и $ 122 тыс.
Доха (м). Финал
25 февраля 2023, суббота. 18:15 МСК
70
Энди Маррей
Э. Маррей
Окончен
0 : 2
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Даниил Медведев
Д. Медведев
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