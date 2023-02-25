Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев стал победителем турнира в Дохе, уверенно обыграв Энди Маррея

Даниил Медведев стал победителем турнира в Дохе, уверенно обыграв Энди Маррея
Комментарии

Российский теннисист Даниил Медведев (восьмая ракетка мира) выиграл турнир категории ATP-250 в Дохе (Катар). В финале россиянин обыграл британца Энди Маррея (70-й номер мирового рейтинга). Встреча проходила на центральном корте турнира «Халифа Интернешнл Теннис Комплекс» на хардовом покрытии.

Медведев одержал уверенную победу со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут. Даниил Медведев выполнил шесть подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Энди Маррея один эйс, одна ошибка на подаче и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Помимо 250 рейтинговых очков, Даниил Медведев получит $ 209 тыс. Маррей, в свою очередь, получит 150 очков и $ 122 тыс.

Доха (м). Финал
25 февраля 2023, суббота. 18:15 МСК
Энди Маррей
70
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Даниил Медведев
8
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Даже «железный» Маррей не остановил Медведева! Россиянин завоевал второй титул подряд! Даже «железный» Маррей не остановил Медведева! Россиянин завоевал второй титул подряд!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023