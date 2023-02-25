Даниил Медведев стал победителем турнира в Дохе, уверенно обыграв Энди Маррея

Российский теннисист Даниил Медведев (восьмая ракетка мира) выиграл турнир категории ATP-250 в Дохе (Катар). В финале россиянин обыграл британца Энди Маррея (70-й номер мирового рейтинга). Встреча проходила на центральном корте турнира «Халифа Интернешнл Теннис Комплекс» на хардовом покрытии.

Медведев одержал уверенную победу со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут. Даниил Медведев выполнил шесть подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Энди Маррея один эйс, одна ошибка на подаче и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Помимо 250 рейтинговых очков, Даниил Медведев получит $ 209 тыс. Маррей, в свою очередь, получит 150 очков и $ 122 тыс.