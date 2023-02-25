Стефанос Циципас: когда-нибудь теннисные турниры будут проводить на плавучих кортах

Третья ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас предположил, что в будущем теннисные матчи будут проходить на кортах, которые будут находиться на воде.

«Когда-нибудь теннисные турниры будут проводить на специально созданных плавучих кортах с уникальным и непростым покрытием», — написал Циципас в социальных сетях.

Ранее Стефанос Циципас снялся с турнира категории ATP-500 в Акапулько (Мексика), который пройдёт с 27 февраля по 4 марта.

На прошедших соревнованиях в Роттердаме грек потерпел поражение от итальянца Янника Синнера в двух сетах. На Australian Open Циципас дошёл до финала, где уступил 22-кратному победителю турниров «Большого шлема» сербу Новаку Джоковичу. Это второе поражение для него в финалах мэйджоров с Джоковичем. Также Циципас проигрывал сербу в главном матче Открытого чемпионата Франции.