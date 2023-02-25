Стал известен второй финалист турнира категории ATP-250 в Марселе

Французский теннисист Бенжамен Бонзи (60-я ракетка мира) вышел в финал турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция), обыграв соотечественника Артюра Фила (118-я ракетка мира). Встреча проходила на центральном корте «Пале де Спортс» на хардовом покрытии.

Бонзи одержал победу со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 25 минут. Бенжамен Бонзи выполнил четыре подачи навылет, избежал двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из девяти. На счету Артюра Фила семь эйсов, четыре ошибки на подаче и не одного заработанного брейк-пойнта.

В финале турнира Бенжамен Бонзи встретится с поляком Хубертом Хуркачем, который, в свою очередь, обыграл Александра Бублика. Финал состоится завтра, 26 февраля. Призовой фонд составил € 707 510.