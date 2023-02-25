Людмила Самсонова выиграла первый трофей уровня WTA в парном разряде

Российская теннисистка Людмила Самсонова в паре с соотечественницей Вероникой Кудерметовой уверенно выиграла турнир категории WTA-1000, который проходит в Дубае (ОАЭ). Для Людмилы этот трофей стал первым уровня WTA в парном разряде.

В финале турнира они обыграли пару Чань Латиша/Чань Хаочин (обе Тайвань). Кудерметова и Самсонова одержали победу со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 10:1. По пути к финалу они обыграли такие пары, как Мэдисон Кис (США)/Саня Мирза (Индия), Джулиана Олмос (Мексика)/Чжан Шуай (Китай), Лейла Фернандес (Канада)/Бетани Маттек-Сэндс (США), Елена Остапенко (Латвия)/Людмила Киченок (Украина).

Отметим, что за весь турнир они проиграли лишь один сет — в финале. Кудерметова и Самсонова образовали пару лишь в начале этого сезона.