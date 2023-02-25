Даниил Медведев завоевал трофей на втором турнире подряд

Российский теннисист Даниил Медведев (восьмая ракетка мира) выиграл турнир категории ATP-250 в Дохе (Катар). Россиянин завоевал трофей на втором турнире подряд.

В финале турнира в Дохе россиянин обыграл британца Энди Маррея (70-й номер мирового рейтинга) со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут. Помимо 250 рейтинговых очков, Даниил Медведев получит $ 209 тыс. Встреча проходила на центральном корте турнира «Халифа Интернешнл Теннис Комплекс» на хардовом покрытии.

На прошлой неделе Медведев выиграл турнир категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). В финале Даниил одержал волевую победу над итальянцем Янником Синнером (14-й номер мирового рейтинга) со счётом 5:7, 6:2, 6:2. За победу он получил 500 рейтинговых очков и € 387 тыс.