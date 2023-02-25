Даниил Медведев выиграл 17-й титул в карьере

Российский теннисист Даниил Медведев (восьмая ракетка мира) выиграл турнир категории ATP-250 в Дохе (Катар). В финале россиянин обыграл британца Энди Маррея (70-й номер мирового рейтинга) со счётом 6:4, 6:4. Для Даниила этот трофей стал 17-м в карьере.
В коллекции россиянина также есть победы на соревнованиях в Токио, Уинстон-Сейлеме, Роттердаме, Сиднее, Шанхае, Санкт-Петербурге, Цинциннати, Софии, Париже, US Open, Торонто, Мальорке, Марселе, Вене, Лос-Кабосе и Итоговом турнире.
Отметим, что Медведев выиграл второй турнир подряд. На прошлой неделе Медведев выиграл турнир категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). В финале Даниил одержал волевую победу над итальянцем Янником Синнером (14-й номер мирового рейтинга) со счётом 5:7, 6:2, 6:2. За победу он получил 500 рейтинговых очков и € 387 тыс.
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