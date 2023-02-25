Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев выиграл 17-й титул в карьере

Даниил Медведев выиграл 17-й титул в карьере
Аудио-версия:
Комментарии

Российский теннисист Даниил Медведев (восьмая ракетка мира) выиграл турнир категории ATP-250 в Дохе (Катар). В финале россиянин обыграл британца Энди Маррея (70-й номер мирового рейтинга) со счётом 6:4, 6:4. Для Даниила этот трофей стал 17-м в карьере.

В коллекции россиянина также есть победы на соревнованиях в Токио, Уинстон-Сейлеме, Роттердаме, Сиднее, Шанхае, Санкт-Петербурге, Цинциннати, Софии, Париже, US Open, Торонто, Мальорке, Марселе, Вене, Лос-Кабосе и Итоговом турнире.

Отметим, что Медведев выиграл второй турнир подряд. На прошлой неделе Медведев выиграл турнир категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). В финале Даниил одержал волевую победу над итальянцем Янником Синнером (14-й номер мирового рейтинга) со счётом 5:7, 6:2, 6:2. За победу он получил 500 рейтинговых очков и € 387 тыс.

Даже «железный» Маррей не остановил Медведева! Россиянин завоевал второй титул подряд! Даже «железный» Маррей не остановил Медведева! Россиянин завоевал второй титул подряд!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023