«Сегодня была битва». Медведев — о матче с Марреем в финале турнира в Дохе

Российский теннисист Даниил Медведев (восьмая ракетка мира) прокомментировал финальный матч с британцем Энди Марреем (70-й номер мирового рейтинга) в рамках турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар). Медведев одержал уверенную победу со счётом 6:4, 6:4.

«Сегодня было очень ветрено, не мог найти ритм. Несмотря на то, что я выиграл турнир, мячи не совсем хороши для этого покрытия. На второй подаче я иногда бил ободом, потому что ветер двигал их. Слышал, что у многих проблемы с плечами, локтями и запястьями. У меня были проблемы с кистью в Австралии, тут плечо побаливало. Не мог с этими мячами найти ритм. Так что я рад победить. Сегодня была битва: иногда оба играли плохо, иногда — хорошо.

Первые два матча были сложные в Роттердаме. В 1/4 против Феликса нашёл ритм: здорово подавал, двигался. Но сегодня Энди было сложно меня пробить. Пока чувствую себя хорошо. Надеюсь, продолжу эту серию», — сказал Медведев во время интервью на корте.