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Энди Маррей: на этом уровне с таким соперником и хотелось сыграть в финале

Энди Маррей: на этом уровне с таким соперником и хотелось сыграть в финале
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Британский теннисист Энди Маррей (70-й номер мирового рейтинга) прокомментировал финальный матч с россиянином Даниилом Медведевым (восьмая ракетка мира) в рамках турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар). Медведев одержал уверенную победу со счётом 6:4, 6:4.

«Это была невероятная неделя. Не завершил как хотел, но прекрасный матч, отличные воспоминания — снова быть здесь. Даниил — один из любимых игроков в туре для просмотра, с ним классно играть. На этом уровне с таким соперником и хотелось сыграть в финале. Надеюсь, получится ещё раз вернуться на эту стадию. Невероятная атмосфера, невероятная поддержка. Надеюсь, каждый такую поддержку получит и не раз», — сказал Маррей во время интервью на корте.

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