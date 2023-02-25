Даниил Медведев на следующей неделе станет седьмой ракеткой мира

Российский теннисист Даниил Медведев (восьмая ракетка мира) выиграл турнир категории ATP-250 в Дохе (Катар). В финале россиянин обыграл британца Энди Маррея (70-й номер мирового рейтинга) со счётом 6:4, 6:4.

Благодаря этой победе россиянин станет седьмой ракеткой мира, обогнав испанца Рафаэля Надаля. Россиянин Андрей Рублёв упадёт на шестую строчку, пропустив вперёд американца Тейлора Фритца.

Отметим, что Медведев выиграл второй турнир подряд. На прошлой неделе Медведев выиграл турнир категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). В финале Даниил одержал волевую победу над итальянцем Янником Синнером (14-й номер мирового рейтинга) со счётом 5:7, 6:2, 6:2. За победу он получил 500 рейтинговых очков и € 387 тыс.