«Если хочет быть первым — надо избавляться от недуга». Чесноков — о проблеме Медведева

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков высказался о триумфе россиянина Даниила Медведева на турнире категории ATP-250 в Дохе (Катар).
«Всё же для Медведева самый сложный матч в Дохе был с Оже-Альяссимом — там был бешеный темп и интрига до самого последнего очка. Но и финал получился зрелищным. Жаль, что в конце Маррей потерял внимание — и проиграл гейм с 40:0. И уже как всегда на сетболе или матчболе Медведев делает двойную ошибку — это уже стало закономерностью. Если Даня хочет быть первым — надо избавляться от этого недуга. Думал, что Медведев выиграет более комфортно и легко. Но так получилось, что Маррей цеплялся до самого конца», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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