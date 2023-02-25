Даниил Медведев: когда сказали, что у меня матчбол с Марреем, — не поверил в это

Российский теннисист Даниил Медведев (восьмая ракетка мира) высказался о матче с британцем Энди Марреем (70-й номер мирового рейтинга) в финале турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар). Медведев обыграл Маррея со счётом 6:4, 6:4.
«Я рад, не просто из зала переходить на открытый корт. Я знаю свой уровень. Очень рад был играть против Энди. Вчера разминался в зале при 5:4, 40-0 в матче с Легечкой (полуфинал турнира в Дохе), а спустя 25 минут ты до сих пор играл. А сегодня, когда сказали, что у меня матчбол с Энди, — не поверил в это. Открыл глаза и понял, что реальность. Надо реализовать. С тобой нужно играть до последнего мяча.
Прекрасная атмосфера, рад играть при таком большом количестве болельщиков. Сильнейшие остались до конца, хотя всем завтра рано вставать», — сказал Медведев во время интервью на корте.
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