Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев: когда сказали, что у меня матчбол с Марреем, — не поверил в это

Даниил Медведев: когда сказали, что у меня матчбол с Марреем, — не поверил в это
Аудио-версия:
Комментарии

Российский теннисист Даниил Медведев (восьмая ракетка мира) высказался о матче с британцем Энди Марреем (70-й номер мирового рейтинга) в финале турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар). Медведев обыграл Маррея со счётом 6:4, 6:4.

«Я рад, не просто из зала переходить на открытый корт. Я знаю свой уровень. Очень рад был играть против Энди. Вчера разминался в зале при 5:4, 40-0 в матче с Легечкой (полуфинал турнира в Дохе), а спустя 25 минут ты до сих пор играл. А сегодня, когда сказали, что у меня матчбол с Энди, — не поверил в это. Открыл глаза и понял, что реальность. Надо реализовать. С тобой нужно играть до последнего мяча.

Прекрасная атмосфера, рад играть при таком большом количестве болельщиков. Сильнейшие остались до конца, хотя всем завтра рано вставать», — сказал Медведев во время интервью на корте.

Даже «железный» Маррей не остановил Медведева! Россиянин завоевал второй титул подряд! Даже «железный» Маррей не остановил Медведева! Россиянин завоевал второй титул подряд!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023