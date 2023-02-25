Кудерметова и Самсонова эмоционально высказались о победе на турнире в Дубае

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова прокомментировали победу в парном разряде на турнире категории WTA-1000, который проходит в Дубае (ОАЭ). В финале турнира они обыграли пару Чань Латиша/Чань Хаочин (обе Тайвань) со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 10:1.
«Мы стараемся быть лучшими версиями самих себя. Я думаю, что если мы станем лучше, то выиграем вместе много титулов. Мы весело проводим время, но и нервничаем. Посмотрите на второй сет. Было много взлётов и падений. Но нам удалось выиграть этот финал… Супер-тай-брейк, потрясающий, без ошибок, мы — победители. Очень рады этому трофею», — приводит слова Кудерметовой пресс-служба WTA.
«Для меня это первый трофей (в парном разряде), поэтому что я могу ощущать? Может быть, сумасшествие… Удивительно, что мы сегодня сделали. Очень горжусь нами», — добавила Самсонова.
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