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Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Даниила Медведева на турнире в Дохе

Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Даниила Медведева на турнире в Дохе
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о победе россиянина Даниила Медведева на турнире категории ATP-250 в Дохе (Катар).

«Медведев идёт по возрастающей. Стабильность появилась, играет на большой интенсивности. Эмоционально он хорош. Надо формировать тактику быстрого нападения, поближе к корту играть. А в остальном всё хорошо, в пятёрку должен очень скоро вернуться.

Маррей играл так, что Дане было довольно удобно. Энди любит держать мяч на задней линии, терпеть, но Медведев в этом сильнее. Он очень цепкий.

Дальше будет Дубай, хорошо, что там два первых круга довольно лёгкие, будет время восстановить нервную систему. Если в полуфинале будет с Джоковичем, то это будет показательный матч», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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