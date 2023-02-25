Тарпищев ответил, в каком случае Медведев станет рекордсменом России по количеству титулов
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, в каком случае российский теннисист Даниил Медведев станет рекордсменом России по количеству титулов.
«Если Медведев будет так играть, а травм не будет, то, конечно, станет рекордсменом по количеству титулов среди россиян. Самое главное, что он на позитиве, что есть желание развиваться. Чувствует себя хорошо», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Даниил сегодня, 25 февраля, выиграл трофей на турнире категории ATP-250 в Дохе (Катар). Отметим, что Медведев выиграл второй турнир подряд. На прошлой неделе Медведев выиграл турнир категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Всего на его счету 17 титулов.
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