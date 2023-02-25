Крейчикова — о триумфе в Дубае: матч с Касаткиной был близким. Победа придала уверенности

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова (30-я ракетка мира) прокомментировала победу на турнире категории WTA-1000 в Дубае. В финале она обыграла польку Игу Свёнтек (первая ракетка мира) со счётом 6:4, 6:2.
«Я думаю, что показала свой лучший теннис на этой неделе. Я очень довольна не только своим теннисом, но и тем, как я контролировало свои нервы, просто наслаждаясь всем, что происходило в течение этой недели на корте.
Матч второго круга с Касаткиной? Тот матч, который был очень близким, я чуть не проиграла во втором сете. Та победа придала мне уверенности. После неё я стала играть лучше.
Моё достижение на этом турнире? Это огромная привилегия. Это большое достижение, и я думаю, что это придаст мне уверенности в том, что я могу играть с лучшими», — приводит слова Крейчиковой пресс-служба WTA.
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