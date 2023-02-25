Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Крейчикова — о триумфе в Дубае: матч с Касаткиной был близким. Победа придала уверенности

Крейчикова — о триумфе в Дубае: матч с Касаткиной был близким. Победа придала уверенности
Аудио-версия:
Комментарии

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова (30-я ракетка мира) прокомментировала победу на турнире категории WTA-1000 в Дубае. В финале она обыграла польку Игу Свёнтек (первая ракетка мира) со счётом 6:4, 6:2.

«Я думаю, что показала свой лучший теннис на этой неделе. Я очень довольна не только своим теннисом, но и тем, как я контролировало свои нервы, просто наслаждаясь всем, что происходило в течение этой недели на корте.

Матч второго круга с Касаткиной? Тот матч, который был очень близким, я чуть не проиграла во втором сете. Та победа придала мне уверенности. После неё я стала играть лучше.

Моё достижение на этом турнире? Это огромная привилегия. Это большое достижение, и я думаю, что это придаст мне уверенности в том, что я могу играть с лучшими», — приводит слова Крейчиковой пресс-служба WTA.

Свёнтек неожиданно проиграла финал «тысячника»! Крейчикова победила весь топ-3 в Дубае Свёнтек неожиданно проиграла финал «тысячника»! Крейчикова победила весь топ-3 в Дубае
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023