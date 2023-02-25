«Чувствую себя прекрасно». Даниил Медведев прокомментировал завоевание трофея в Дохе

Российский теннисист Даниил Медведев (восьмая ракетка мира) прокомментировал победу на турнире категории ATP-250 в Дохе (Катар).

«Выиграть титул в дебютном участии ещё приятнее. На некоторых турнирах, например, на прошлой неделе в Роттердаме, я участвовал пятый раз. Здесь были тяжёлые матчи и непростые условия, поэтому я очень рад, что этот сокол (форма трофея) находится рядом со мной.

Каждый раз, когда ты выигрываешь титул, чувствуешь себя прекрасно. Возвращается чувство победы и чувство того, что ты можешь получить ещё больше титулов, одержать ещё больше побед. Но это всё об уверенности, которая может уйти очень быстро, может уйти после первого поражения.

Так что я чувствую себя прекрасно прямо сейчас в данный момент. У меня турнир уже на следующей неделе — это новая неделя и новый вызов», — сказал Медведев на пресс-конференции.