Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящего турнира в Дубае

Российский теннисист Даниил Медведев (восьмая ракетка мира) поделился ожиданиями от предстоящего турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

«Если честно, я ещё не видел жеребьёвку. Так что я не знаю, с кем играю. Я не знал, что нахожусь в одной части сетки с Новаком. Да, я хочу сказать, что каждый матч будет трудным. Опять же, я не знаю, с кем я играю в первом раунде.

Если, как вы говорите, я могу сыграть в полуфинале с Новаком, то это будет большим вызовом. Новак почти не проигрывает матчи, так что есть большой шанс, что он попадёт в полуфинал, если только кто-нибудь не сыграет матч жизни и не сумеет победить его.

Турнир в Дубае очень сильный, поэтому приехать отсюда и сыграть там — непросто. Постараюсь быть готовым на 100%, потому что это самое важное. Если это у меня не получится, то будет трудно победить кого-либо, а это то, что я собираюсь делать», — сказал Медведев на пресс-конференции.