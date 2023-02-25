Видеообзор победы Барборы Крейчиковой над Игой Свёнтек в финале турнира в Дубае

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова (30-я ракетка мира) выиграла турнир категории WTA-1000 в Дубае, обыграв в финале польку Игу Свёнтек (первая ракетка мира). Встреча состоялась на центральном корте стадиона «Дубай Дьюти Фри Теннис Сентер» на хардовом покрытии.
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами встречи.
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Крейчикова одержала победу со счётом 6:4, 6:2. На турнире она обыграла четырёх теннисисток из топ-10 мирового рейтинга WTA (Дарья Касаткина, Арина Соболенко, Джессика Пегула, Ига Свёнтек). Она стала пятой в истории теннисисткой, которая на одном турнире сумела обыграть всех представительниц топ-3 мирового рейтинга, — после Штеффи Граф («Ролан Гаррос» — 1999), Серены Уильямс (Майами-2002), Винус Уильямс (Итоговый-2008) и Арины Соболенко (Итоговый-2022).
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