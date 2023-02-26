Видеообзор победного финала Даниила Медведева на турнире в Дохе

Российский теннисист Даниил Медведев (восьмая ракетка мира) выиграл турнир категории ATP-250 в Дохе (Катар). В финале россиянин обыграл британца Энди Маррея (70-й номер мирового рейтинга). Встреча проходила на центральном корте турнира «Халифа Интернешнл Теннис Комплекс» на хардовом покрытии.

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Медведев одержал уверенную победу со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут. Помимо 250 рейтинговых очков, Даниил Медведев получит $ 209 тыс. Маррей, в свою очередь, получит 150 очков и $ 122 тыс. На следующей неделе россиянин станет седьмой ракеткой мира, обогнав испанца Рафаэля Надаля.