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Видеообзор победного финала Даниила Медведева на турнире в Дохе

Видеообзор победного финала Даниила Медведева на турнире в Дохе
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Российский теннисист Даниил Медведев (восьмая ракетка мира) выиграл турнир категории ATP-250 в Дохе (Катар). В финале россиянин обыграл британца Энди Маррея (70-й номер мирового рейтинга). Встреча проходила на центральном корте турнира «Халифа Интернешнл Теннис Комплекс» на хардовом покрытии.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами встречи.

Права на видео принадлежат Tennis TV. Видео доступно на канале Tennis TV.

Медведев одержал уверенную победу со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут. Помимо 250 рейтинговых очков, Даниил Медведев получит $ 209 тыс. Маррей, в свою очередь, получит 150 очков и $ 122 тыс. На следующей неделе россиянин станет седьмой ракеткой мира, обогнав испанца Рафаэля Надаля.

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