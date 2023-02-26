Карлос Алькарас вышел в финал турнира в Рио-де-Жанейро
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Вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в финал турнира категории ATP-500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия). На стадии 1/2 финала он обыграл чилийского теннисиста Николаса Джарри со счётом 6:7 (2:7), 7:5, 6:0.
Продолжительность встречи составила 2 часа 43 минуты. За это время Алькарас выполнил пять эйсов и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. На счету его соперника четыре подачи навылет и один реализованный брейк-пойнт из пяти.
В финале турнира Алькарас сыграет с британским теннисистом Кэмероном Норри.
Призовой фонд грунтового турнира в Рио-де-Жанейро составил $ 2 013 940. Его действующим чемпионом является именно Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл аргентинского теннисиста Диего Шварцмана.
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