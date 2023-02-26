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Тренер Медведева опубликовал забавные фото с Даниилом из раздевалки после титула в Дохе

Тренер Медведева опубликовал забавные фото с Даниилом из раздевалки после титула в Дохе
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Жиль Сервара, тренер чемпиона US Open – 2021, бывшей первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева, опубликовал в социальных сетях фото из раздевалки с подопечным после завоевания титула на турнире категории ATP-250 в Дохе (Катар).

«Доха 2023. Перед тем, как впервые приехать в этот город, интуиция подсказывала мне, что это место мне понравится. Это произошло. Поздравляю Даниила», — подписал фотографии Сервара.

Фото: из личного архива Жиля Сервара

Фото: из личного архива Жиля Сервара

Напомним, в финале соревнований в Дохе Медведев (3) со счётом 6:4, 6:4 обыграл трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», двукратного олимпийского чемпиона британца Энди Маррея (WC). Примечательно, что Даниил всего второй раз в карьере выигрывает два идущих в календаре подряд турнира и впервые делает это за две недели.

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