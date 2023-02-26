Энди Маррей объяснил, в чём заключается уникальность игрового стиля Даниила Медведева

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей высказался об оригинальности игрового стиля россиянина Даниила Медведева после матча с ним в финале турнира в Дохе (Катар). Энди со счётом 4:6, 4:6 проиграл Даниилу в борьбе за титул.

«Он играет не так, как большинство других теннисистов. Конечно, некоторые принимают из глубины, но он, наверное, стоит дальше всех и делает это стабильно. Большинство иногда отходит, но потом меняет позицию.

Большинство тех, кто так глубоко принимает, играет с сильным верхним вращением. А он – наоборот. Бьёт очень плоско и низко над сеткой. Это необычно.

В туре всего один-два игрока, которые забегают под бэкхенд, когда мяч летит в середину корта. Может быть, ещё Бенуа Пэр так делает. А большинство ищет возможность пробить форхенд, с сильным вращением, чтобы выдавить тебя за заднюю линию. Он же идёт в другую сторону и играет плоско и низко.

Он бьёт без особой мощи, так что зачастую тебе приходится работать с мячом без скорости. Самому разгонять. Но поскольку он прекрасно двигается, забить очень сложно.

Можно это делать за счёт выходов к сетке. Обводить из глубины непросто, но сегодня у него получалось. У него проходили очень хорошие обводящие, и я иногда выходил вперёд с неправильных ударов. У него необычный стиль, и он отличный атлет. Невероятно двигается», — сказал Маррей на послематчевой пресс-конференции.