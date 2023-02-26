Павел Котов на снятии Шевченко вышел в основную сетку турнира ATP-500 в Дубае
Поделиться
135-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов вышел в основную сетку турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), который пройдёт с 27 февраля по 4 марта.
В финале квалификации Котов встречался с соотечественником Александром Шевченко. Павел взял первый сет со счётом 6:3 и повёл во втором со счётом 2:0. После чего Шевченко снялся с матча. Поединок продлился ровно 1 час. Котов ни разу не подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Шевченко один эйс, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из шести.
Соперник Котова в основной сетке турнира в Дубае определится позднее. Посев соревнований возглавил первая ракетка мира, серб Новак Джокович.
Комментарии
- 26 февраля 2023
-
13:17
-
10:27
-
10:04
-
04:51
-
00:29
-
00:12
- 25 февраля 2023
-
23:42
-
23:05
-
22:30
-
22:15
-
22:04
-
22:01
-
22:00
-
21:38
-
21:05
-
20:40
-
20:39
-
20:29
-
20:24
-
20:19
-
20:14
-
20:10
-
20:02
-
20:00
-
19:53
-
19:47
-
19:32
-
18:19
-
18:09
-
17:51
-
16:21
-
16:00
-
15:50
-
15:01
-
14:15
Партнерский контент