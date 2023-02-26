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Павел Котов на снятии Шевченко вышел в основную сетку турнира ATP-500 в Дубае

Павел Котов на снятии Шевченко вышел в основную сетку турнира ATP-500 в Дубае
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135-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов вышел в основную сетку турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), который пройдёт с 27 февраля по 4 марта.

В финале квалификации Котов встречался с соотечественником Александром Шевченко. Павел взял первый сет со счётом 6:3 и повёл во втором со счётом 2:0. После чего Шевченко снялся с матча. Поединок продлился ровно 1 час. Котов ни разу не подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Шевченко один эйс, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из шести.

Соперник Котова в основной сетке турнира в Дубае определится позднее. Посев соревнований возглавил первая ракетка мира, серб Новак Джокович.

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