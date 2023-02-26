Определился первый соперник Даниила Медведева на турнире ATP-500 в Дубае
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Организаторы турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) опубликовали в социальных сетях сетку соревнований с распределением в ней квалифаеров.
В частности, своих первых соперников в Дубае узнали чемпион US Open – 2021 россиянин Даниил Медведев и 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович. Медведев на старте сразится с лаки-лузером итальянцем Маттео Арнальди, а Джокович – с Томашем Махачем (Q).
Другие образовавшиеся пары первого круга Дубая:
Павел Котов (Россия, Q) – Алексей Попырин (Австралия, WC)
Александр Бублик (Казахстан) – Александар Лазаров (Болгария, Q)
Танаси Коккинакис (Австралия, WC) – Кентен Алис (Франция, LL)
Эмиль Руусувуори (Финляндия) – Кристофер О'Коннелл (Австралия, Q).
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