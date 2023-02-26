Вице-президент ФТР прокомментировал выступление россиянки Дианы Шнайдер в NCAA

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о том, что 18-летняя россиянка Диана Шнайдер выступает за колледж Северной Каролины в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).
«У студенческого тенниса свои правила. В Австралии она отказалась от призовых (почти $ 160 тысяч. — Прим. «Чемпионата»). Если бы она взяла их, то утратила бы статус студента.
Если играешь за университет — получаешь стипендию и являешься университетским игроком — ты не можешь становиться профессионалом и брать призовые. Но преимущество обучения в университете и то, что они делают, на сегодняшний момент перевешивают призовые. Они могут, условно говоря, компенсировать ей расходы. Главное — ты не можешь зарабатывать на этом. Если университет всё оплачивает и платит стипендию, ты не можешь получать дополнительные деньги.
Диана – отличный пример того, какие пути существуют. И путь с образованием лучше, чем без него», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
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