Чесноков: Кудерметова и Самсонова могут занять 1-е место в парном рейтинге и выиграть ТБШ
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков высказался о победе россиянок Вероники Кудерметовой и Людмилы Самсоновой на турнире категории WTA-1000 в Дубае.
«Я следил за результатами наших девчонок, они провели очень сильный турнир. У них обеих хорошая подача, здорово играют на задней линии. Они здорово друг другу подходят, мощно играют. Они могут реально стать первой парой мира и выиграть турниры, у них очень яркий дуэт, они должны выиграть один из турниров «Большого шлема», — приводит слова Чеснокова ТАСС.
В финале турнира российские теннисистки обыграли тайваньский дуэт Чань Латиша/Чань Хаочин на решающем тай-брейке со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 10:1.
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