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Стала известна сетка турнира в Монтеррее, где сыграют Шнайдер, Гарсия, Векич, Мертенс

WTA опубликовала сетку турнира категории WTA-250 в Монтеррее (Мексика), который пройдёт с 27 февраля по 5 марта.

Диана Шнайдер — единственная теннисистка, которая представляет Россию на соревнованиях. Её соперницей в первом круге станет бельгийка Элисе Мертенс, получившая четвёртый номер посева. Победительница этой встречи сойдётся либо с итальянкой Камилой Джорджи, либо с теннисисткой из квалификации.

Первой сеяной стала француженка Каролин Гарсия, которая сразится со словенкой Каей Юван. Второй номер посева у чешки Мари Боузковой. Ей предстоит встреча с представительницей Словакии Анной Шмидловой.

Также на соревнованиях в Мексике выступят Донна Векич, Катерина Синякова, Ребекка Марино, Мария-Камила Осорио-Серрано.

Полная сетка турнира в Монтеррее доступна на «Чемпионате».