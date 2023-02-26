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Хуберт Хуркач выиграл турнир в Марселе и взял шестой титул в карьере

Хуберт Хуркач выиграл турнир в Марселе и взял шестой титул в карьере
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Польский теннисист Хуберт Хуркач стал победителем турнира категории ATP-250 в Марселе, который проходил с 20 по 26 февраля.

В финале Хуркач оказался сильнее представителя Франции Бенжамена Бонзи. Встреча проходила на центральном корте «Пале де Спортс» на хардовом покрытии и завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:4) в пользу поляка.

Хуркач выполнил 19 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету французского теннисиста четыре эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Этот титул стал для польского спортсмена шестым в карьере. Также Хуберт Хуркач праздновал победы на соревнованиях в Уинстон-Сэйлеме, Метце, Майами, Делрэй-Бич и Галле.

Марсель. Финал
26 февраля 2023, воскресенье. 16:10 МСК
Хуберт Хуркач
11
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
3 		6 4  
         
Бенжамен Бонзи
60
Франция
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи
Комментарии
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