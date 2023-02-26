Хуберт Хуркач выиграл турнир в Марселе и взял шестой титул в карьере
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Польский теннисист Хуберт Хуркач стал победителем турнира категории ATP-250 в Марселе, который проходил с 20 по 26 февраля.
В финале Хуркач оказался сильнее представителя Франции Бенжамена Бонзи. Встреча проходила на центральном корте «Пале де Спортс» на хардовом покрытии и завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:4) в пользу поляка.
Хуркач выполнил 19 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету французского теннисиста четыре эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
Этот титул стал для польского спортсмена шестым в карьере. Также Хуберт Хуркач праздновал победы на соревнованиях в Уинстон-Сэйлеме, Метце, Майами, Делрэй-Бич и Галле.
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