Хуберт Хуркач выиграл турнир в Марселе и взял шестой титул в карьере

Польский теннисист Хуберт Хуркач стал победителем турнира категории ATP-250 в Марселе, который проходил с 20 по 26 февраля.

В финале Хуркач оказался сильнее представителя Франции Бенжамена Бонзи. Встреча проходила на центральном корте «Пале де Спортс» на хардовом покрытии и завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:4) в пользу поляка.

Хуркач выполнил 19 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету французского теннисиста четыре эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Этот титул стал для польского спортсмена шестым в карьере. Также Хуберт Хуркач праздновал победы на соревнованиях в Уинстон-Сэйлеме, Метце, Майами, Делрэй-Бич и Галле.