Циципас: почему, когда пробуем новое мороженое, кажется, что изменяем любимому вкусу?

Третья ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал новую запись в социальных сетях.

«Почему, когда мы пробуем новое мороженое, нам всегда кажется, что мы изменяем любимому вкусу? Мы же не состоим в серьёзных отношениях», — написал Циципас.

Ранее Стефанос Циципас снялся с турнира категории ATP-500 в Акапулько (Мексика), который пройдёт с 27 февраля по 4 марта.

На прошедших соревнованиях в Роттердаме грек потерпел поражение от итальянца Янника Синнера в двух сетах. На Australian Open Циципас дошёл до финала, где уступил 22-кратному победителю турниров «Большого шлема» сербу Новаку Джоковичу. Это второе поражение для него в финалах мэйджоров с Джоковичем. Также Циципас проигрывал сербу в главном матче Открытого чемпионата Франции.