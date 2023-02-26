«Я средний». Медведев считает, что стоит посередине между молодым поколением и легендами

Россиянин Даниил Медведев поделился мыслями о смене поколений в теннисе, а также высказался о победе над британцем Энди Марреем в финале турнира в Дохе (Катар).
«Если говорить о новом и старом поколении теннисистов, легендах, то мне ведь 27, так что отношусь к новому поколению. Я вроде средний (улыбается).
Так что я был просто счастлив видеть Энди Маррея по ту сторону сетки в финале, потому что он такая легенда. Каждый раз, когда я играю против него, Новака, Роджера, хотя уже нет, Рафы, это просто потрясающее чувство. Это удивительная атмосфера во время всего матча. Я был счастлив разделить с Марреем этот финал», — сказал Медведев на пресс-конференции.
Российский теннисист выиграл второй турнир за две недели. Ранее он праздновал победу на соревнованиях в Роттердаме. На следующей неделе Даниилу Медведеву предстоит сыграть в Дубае.
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