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Алькарас: теннисисты привыкли играть с болью, это нормально

Алькарас: теннисисты привыкли играть с болью, это нормально
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Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился мыслями об участи теннисистов, а также рассказал о готовности к финалу турнира в Рио-де-Жанейро (Бразилия) с британским спортсменом Кэмероном Норри.

«Теннисисты привыкли играть с болью. Тем более если мы без перерыва играем матч за матчем почти 14 дней подряд. Это нормально. Я позабочусь о здоровье и подойду к финалу готовым на 100%», — приводит слова Алькараса пресс-служба ATP.

В полуфинале Карлос Алькарас оказался сильнее чилийца Николоса Джарри. Призовой фонд грунтового турнира в Рио-де-Жанейро составил $ 2 013 940. Его действующим чемпионом является именно Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл аргентинского теннисиста Диего Шварцмана.

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