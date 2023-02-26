Камельзон: у Медведева чувство мяча от бога, Даниил неповторим

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон высказался о победе Даниила Медведева в финале турнира в Дохе (Катар).

«Думаю, всем любителям тенниса понятно, что Медведев набирает обороты. Теннис — это такой вид спорта, в котором не так уж легко постоянно держать планку игрока мирового класса. Поэтому могут быть сбои, что и случилось с Медведевым. Сейчас он возвращается, показывает, что он есть Медведев, и это очень приятно.

Спады могут быть и в будущем, потому что там всё время нужно находиться в очень хорошей форме. Двадцатка ребят, которые играют, так сильна, что на этом уровне быть первой ракеткой мира очень сложно. Медведев — молодец. Он ещё молодой парень, у него есть мотивация и необычное видение тенниса. Он играет не похоже ни на кого другого. Чувство мяча у него от бога, научить этому нельзя. Поэтому очень рад, что он взял второй турнир подряд, и надеюсь, что он продолжит в том же духе. Поздравляю всех российских любителей тенниса!

Можно ли сказать, что Медведев лучший в новейшей истории России? Не нужно сравнивать его с другими, он неповторим. Вот были Озеров и Андреев, Чесноков и Волков, Сафин и Кафельников. Они все были разными. Так и сегодня у нас два игрока: есть ведь ещё Рублёв! Это дело индивидуальное. Но, разумеется, победа Медведева — это победа российской школы тенниса. Она была, она есть, она будет», — приводит слова Камельзона «Матч ТВ».