Радукану снялась с турнира в Остине из-за тонзиллита

Победительница Открытого чемпионата США — 2021 британка Эмма Радукану не выступит на турнире WTA-250 ATX Open в Остине (Техас, США).

«Мне очень жаль, что я вынуждена отказаться от участия в турнире в Остине. На данный момент я страдаю от тонзиллита и не могу участвовать в соревнованиях на этой неделе. Спасибо турниру и огромному гостеприимству организаторов в Остине», — приводит слова Радукану пресс-служба турнира.

Тонзиллит — инфекционное заболевание, которое проявляется местным воспалением одной или нескольких миндалин глотки.

На Открытом чемпионате Австралии — 2023 Радукану проиграла во втором круге американской теннисистке Кори Гауфф. 5 января британка получила травму лодыжки и вынуждена была сняться с турнира в Окленде (Новая Зеландия), из-за чего её участие в Australian Open было под вопросом.

Полная сетка турнира в Остине доступна на «Чемпионате».