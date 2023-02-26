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Маррей: хочу выиграть 800 матчей в карьере. Думаю, мне нужно лет 75 для этого

Маррей: хочу выиграть 800 матчей в карьере. Думаю, мне нужно лет 75 для этого
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей высказался о своём желании добиться 800 побед на уровне ATP.

«У меня всё ещё есть амбиции выигрывать турниры и добиваться больших успехов в крупных турнирах, знаете ли, выиграть определённое количество матчей в своей карьере. Я хотел бы попытаться достичь 800 побед в матчах. Я думаю, что мне нужно лет 75 до этого.

Я не знал, сколько я смогу играть и смогу ли я снова соревноваться на этом уровне. Теперь, когда знаю, что могу, я хочу посмотреть, насколько далеко это может зайти, потому что это что-то вроде вызова, я горжусь своими результатами, учитывая физические ограничения», — сказал Маррей на пресс-конференции.

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