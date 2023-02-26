Арина Соболенко показала, как выглядела в детстве

Победительница Открытого чемпионата Австралии – 2023, вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко опубликовала новую запись в социальных сетях. Спортсменка показала детские фото.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АРИНЫ СОБОЛЕНКО

Ранее Соболенко стала первой теннисисткой в туре, выигравшей свои первые 13 матчей в году, после 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс в 2015 году. В том сезоне Серена одержала победы в 24 матчах подряд.

13-я подряд победа Соболенко произошла на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В матче третьего круга Соболенко (2) со счётом 2:6, 6:1, 6:1 обыграла чемпионку «Ролан Гаррос» — 2017 латвийку Елену Остапенко (13). Однако белоруска не смогла продолжить серию, уступив чешке Барборе Крейчиковой, которая в итоге стала победительницей турнира.