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Тарпищев высказался о шансах Медведева сместить Джоковича с 1-й строчки рейтинга в 2023-м

Тарпищев высказался о шансах Медведева сместить Джоковича с 1-й строчки рейтинга в 2023-м
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мыслями об успехах Даниила Медведева и оценил его шансы занять первую строчку рейтинга в 2023 году.

«Не могу сказать, что ещё недавно у Медведева была неудачная серия игр. Просто Даниил с каждым разом начинает играть всё лучше и лучше, обретает стабильность. Он тренируется и идёт по возрастающей. В сегодняшнем матче не было сомнений, что он может не выиграть. С Марреем он хорошо играл на задней линии, а в остальных моментах преимущества не было ни у кого. Главные козыри Энди – цепкость и плотность в игре, а в этом компоненте Медведев его переиграл. Поэтому результат закономерен.

От Даниила мы всегда должны ждать побед на турнирах «Большого шлема». Реально Медведев сейчас играет на уровне топ-пяти теннисистов мира. В топе рейтинга сейчас очень много равных игроков, может быть, только Джокович выделяется. Но для того, чтобы по окончании сезона сместить Новака с первой строчки в рейтинге, нужно побеждать в турнирах «Большого шлема», а у Джоковича сейчас преимущество после победы на Australian Open.

Плюс реально по игре сербский теннисист на данный момент лучше всех, поэтому добраться до Джоковича в этом году вряд ли кому-то удастся. Но в отдельных турнирах «Большого шлема» всё может быть», — цитирует Тарпищева Metaratings.ru.

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