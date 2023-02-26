Джокович рассказал, как проходит восстановление от травмы перед турниром в Дубае

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович высказался о восстановлении от повреждения, которое он получил в начале 2023 года. У Джоковича был трёхсантиметровый надрыв мышцы бедра.

«Я не знал, буду я в Дубае или нет. Вероятно, всего пять или шесть дней назад мы с командой поняли, что смогу принять участие. У меня было почти три недели без тенниса, так что последние несколько дней я стремился как можно больше практиковаться в теннисе. Я приближаюсь к 100 процентам готовности, хотя все ещё не достиг этой цифры, но главное, что боли нет. У меня нет препятствий в движении по корту», — приводит слова Джоковича пресс-служба турнира в Дубае.

Турнир категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) пройдёт с 27 февраля по 4 марта.

На своём последнем турнире Australian Open Новак Джокович со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) в финале обыграл четвёртую ракетку мира грека Стефаноса Циципаса. Для Новака этот титул стал 10-м в Мельбурне и 22-м на турнирах «Большого шлема».