Селиваненко: матч Медведева и Маррея стал поединком двух «гроссмейстеров тенниса»

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал победу Даниила Медведева на турнире категории АТР-250 в Дохе (Катар). В финале россиянин переиграл британского теннисиста Энди Маррея — 6:4, 6:4.
«Победив на втором подряд турнире, Даниил возвращается в гонку за лидерство в мировом теннисе. Этот матч стал, по сути, поединком двух «гроссмейстеров тенниса», в котором Даниил оказался сильнее, сделав в каждом сете на один брейк больше. В чём Даниил прибавил? На таком уровне, скорее, речь идёт о внутренней уверенности в себе и устойчивости. Все лидеры совершенствуются в различных компонентах игры, но результат даёт всё в комплексе», — приводит слова Селиваненко «Рейтинг Букмекеров Украина».
Этот титул стал вторым подряд для Медведева после успеха на турнире АТР-500 в Роттердаме (Нидерланды).
- 27 февраля 2023
-
00:34
- 26 февраля 2023
-
23:43
-
23:39
-
23:02
-
22:34
-
22:06
-
22:02
-
21:38
-
21:02
-
20:30
-
20:17
-
19:00
-
18:57
-
18:05
-
17:51
-
17:40
-
17:16
-
16:59
-
16:45
-
15:54
-
15:39
-
13:17
-
10:27
-
10:04
-
04:51
-
00:29
-
00:12
- 25 февраля 2023
-
23:42
-
23:05
-
22:30
-
22:15
-
22:04
-
22:01
-
22:00
-
21:38