Селиваненко: матч Медведева и Маррея стал поединком двух «гроссмейстеров тенниса»

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал победу Даниила Медведева на турнире категории АТР-250 в Дохе (Катар). В финале россиянин переиграл британского теннисиста Энди Маррея — 6:4, 6:4.

«Победив на втором подряд турнире, Даниил возвращается в гонку за лидерство в мировом теннисе. Этот матч стал, по сути, поединком двух «гроссмейстеров тенниса», в котором Даниил оказался сильнее, сделав в каждом сете на один брейк больше. В чём Даниил прибавил? На таком уровне, скорее, речь идёт о внутренней уверенности в себе и устойчивости. Все лидеры совершенствуются в различных компонентах игры, но результат даёт всё в комплексе», — приводит слова Селиваненко «Рейтинг Букмекеров Украина».

Этот титул стал вторым подряд для Медведева после успеха на турнире АТР-500 в Роттердаме (Нидерланды).