Джокович — о Жазири: он один из лучших игроков арабского региона за последние 10–15 лет

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович высказался о теннисисте из Туниса Малеке Жазири, который завершит профессиональную карьеру после турнира АТР-500, который пройдёт в Дубае (ОАЭ). Жазири получил уайлд-кард от организаторов турнира.

«Он фантастический парень, он мне очень нравится. Я видел, что здесь он получил уайлд-кард, так что его последнее выступление состоится именно на этом турнире, и это хорошо, потому что у него было несколько крупных побед на этом корте в его карьере.

Он был одним из самых важных игроков из арабского региона за последние 10–15 лет. Так что здорово, что он получил уайлд-кард. Со стороны организаторов турнира было правильным дать ему последнюю возможность попрощаться.

Я знаю, что после своей карьеры игрока он найдёт себе другую большую роль в теннисе. Я с нетерпением жду встречи с ним на этой неделе в Дубае. Надеюсь, он сможет провести качественный матч и показать хорошее шоу», — приводит слова Джоковича Arab News.

39-летний Жазири проведёт свой первый матч на турнире в Дубае 27 февраля. Его соперником станет испанец Алехандро Давидович-Фокина.