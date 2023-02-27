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Камила Рахимова вышла в основную сетку турнира в Монтеррее

Камила Рахимова вышла в основную сетку турнира в Монтеррее
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Российская теннисистка Камила Рахимова пробилась в основную сетку турнира в Монтеррее. В финале квалификации ей удалось обыграть австралийку Кимберли Биррелл со счётом 6:2, 4:6, 7:5.

Продолжительность встречи составила 2 часа 58 минут. За это время Рахимова сделала две подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 7 из 17 брейк-пойнтов. На счету австралийки один эйс, девять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.

Таким образом, Рахимова вышла в основную сетку турнира в Монтеррее.

Турнир в Монтеррее проходит с 27 февраля по 5 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 259 тыс. Действующим победителем турнира является Лейла Фернандес, которая в решающем матче турнира обыграла Мария-Камилу Осорио-Серрано.

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