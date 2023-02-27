Норри обыграл Алькараса в финале турнира в Рио-де-Жанейро

Теннисист из Великобритании Кэмерон Норри (12-й номер мирового рейтинга) оказался сильнее испанца Карлоса Алькараса (вторая ракетка мира) в финале турнире ATP-500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Встреча проходила на центральном корте «Жокей Клуб Бразилейро» на грунтовом покрытии и проходила 2 часа 41 минуту.

Норри обыграл соперника со счётом 5:7, 6:4, 7:5. Кэмерон выполнил три подачи навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из 16. На счету Алькараса четыре эйса и пять реализованных брейк-пойнт из девяти.

Призовой фонд грунтового турнира в Рио-де-Жанейро составил $ 2 013 940. Его предыдущим победителем является именно Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл аргентинского теннисиста Диего Шварцмана.