Новак Джокович побил рекорд Штеффи Граф, который держался с 1997 года
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович проводит 378-ю неделю в качестве первой ракетки мира.
Таким образом, Джокович побил рекорд немецкой спортсменки Штеффи Граф, которая провела в качестве первой ракетки мира 377 недель. Отметим, её рекорд держался с 1997 года.
На своём последнем турнире Australian Open Новак Джокович со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) в финале обыграл четвёртую ракетку мира грека Стефаноса Циципаса. Для Новака этот титул стал 10-м в Мельбурне и 22-м на турнирах «Большого шлема».
28 февраля Джокович начнёт своё выступление на турнире в Дубае. В рамках первого круга серб сыграет с представителем Чехии Томашем Махачем. Ориентировочное время начала матча – 10:00 мск.
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