Медведев — о Маррее: у таких выдающихся людей хочется учиться всему

Российский теннисист Даниил Медведев (восьмая ракетка мира) высказался о британском теннисисте Энди Маррее. Россиянин обыграл Маррея в финале турнира в Дохе.

«Мне нравится соперничать с игроками из так называемой большой четвёрки. Да, Роджер Федерер уже завершил карьеру, но любой матч с Новаком Джоковичем, Рафаэлем Надалем и Энди Марреем — это всегда что-то особенное. Вот и сейчас встретиться с Марреем в финале было очень круто. Это великий чемпион. Я, кстати, очень нервничал перед матчем, поскольку видел, какие встречи Энди вытягивал на пути к финалу, и понимал, что он будет биться до последнего мяча.

У таких выдающихся людей хочется учиться всему. Наверное, мой и его теннис в каком-то смысле действительно похожи в плане построения игры. Правда, удары Маррея намного плотнее и сильнее, в том числе потому, что он использует более тяжёлую ракетку с балансом в головку», — приводит слова Медведева «Коммерсантъ».