Медведев — о Маррее: у таких выдающихся людей хочется учиться всему

Российский теннисист Даниил Медведев (восьмая ракетка мира) высказался о британском теннисисте Энди Маррее. Россиянин обыграл Маррея в финале турнира в Дохе.
«Мне нравится соперничать с игроками из так называемой большой четвёрки. Да, Роджер Федерер уже завершил карьеру, но любой матч с Новаком Джоковичем, Рафаэлем Надалем и Энди Марреем — это всегда что-то особенное. Вот и сейчас встретиться с Марреем в финале было очень круто. Это великий чемпион. Я, кстати, очень нервничал перед матчем, поскольку видел, какие встречи Энди вытягивал на пути к финалу, и понимал, что он будет биться до последнего мяча.
У таких выдающихся людей хочется учиться всему. Наверное, мой и его теннис в каком-то смысле действительно похожи в плане построения игры. Правда, удары Маррея намного плотнее и сильнее, в том числе потому, что он использует более тяжёлую ракетку с балансом в головку», — приводит слова Медведева «Коммерсантъ».
- 27 февраля 2023
-
08:04
-
07:33
-
03:42
-
02:42
-
01:35
-
00:56
-
00:34
- 26 февраля 2023
-
23:43
-
23:39
-
23:02
-
22:34
-
22:06
-
22:02
-
21:38
-
21:02
-
20:30
-
20:17
-
19:00
-
18:57
-
18:05
-
17:51
-
17:40
-
17:16
-
16:59
-
16:45
-
15:54
-
15:39
-
13:17
-
10:27
-
10:04
-
04:51
-
00:29
-
00:12
- 25 февраля 2023
-
23:42
-
23:05