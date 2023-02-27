Медведев: появилась дополнительная ответственность, хочется играть лучше

Российский теннисист Даниил Медведев (восьмая ракетка мира) рассказал о своём личном логотипе.

«Наверное, появилась дополнительная ответственность: хочется играть ещё лучше, чем раньше. К сожалению, в Австралии это не удалось, зато сейчас я взял два титула. Я очень рад тёплым, дружеским отношениям, которые связывают меня с фирмой Lacoste, и надеюсь, что это взаимно. Запуск личного логотипа — это не только важный этап в карьере любого спортсмена, но и показатель того, что в него верят. Поэтому я буду делать всё от меня зависящее, чтобы двигаться вперёд вместе со своими старыми и, возможно, новыми партнёрами», — приводит слова Медведева «Коммерсантъ».

Напомним, в финале соревнований в Дохе Медведев (3) со счётом 6:4, 6:4 обыграл трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», двукратного олимпийского чемпиона, британца Энди Маррея (WC). Примечательно, что Даниил всего второй раз в карьере выиграл два идущих в календаре подряд турнира и впервые сделал это за две недели.