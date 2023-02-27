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Медведев поднялся на одну позицию в рейтинге ATP, Рублёв опустился на одно место

ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. Российский теннисист Даниил Медведев, который в предыдущей версии рейтинга занимал восьмое место, поднялся на одну строчку. Андрей Рублёв потерял одну позицию.

Рейтинг АТР на 27 февраля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 6980.

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 6780.

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 5805.

4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 5515.

5 (7). Тейлор Фритц (США) — 3660.

6 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 3405.

7 (8). Даниил Медведев (Россия) — 3322.

8 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 3315.

9 (8). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3245.

10 (9). Хольгер Руне (Дания) — 3161.

14 (14). Карен Хачанов (Россия) — 2470.

109 (97). Роман Сафиуллин (Россия) — 549.

Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».