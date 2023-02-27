Самсонова поднялась в рейтинге WTA, Свёнтек уверенно лидирует

WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде. Российская теннисистка Людмила Самсонова поднялась с 13-го на 12-е место. Возглавляет рейтинг полька Ига Свёнтек.
Рейтинг WTA на 27 февраля:
1 (1). Ига Свёнтек (Польша) – 10 585 очков;
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 6100;
3 (3). Джессика Пегула (США) – 5495;
4 (4). Онс Жабер (Тунис) – 4921;
5 (5). Каролин Гарсия (Франция) – 4835;
6 (6). Кори Гауфф (США) – 4251;
7 (7). Мария Саккари (Греция) – 3451;
8 (8). Дарья Касаткина (Россия) – 3375;
9 (9). Белинда Бенчич (Швейцария) – 3360;
10 (10). Елена Рыбакина (Казахстан) — 2935;
11 (11) Вероника Кудерметова (Россия) – 2620…
12 (13). Людмила Самсонова (Россия) – 2301…
18 (16). Екатерина Александрова (Россия) – 2030…
28 (29). Анастасия Потапова (Россия) – 1429…
67 (56). Анна Калинская (Россия) – 864…
72 (71). Анна Блинкова (Россия) — 851…
88 (89). Варвара Грачёва (Россия) — 729…
94 (90). Диана Шнайдер (Россия) — 699…
97 (97). Камилла Рахимова (Россия) — 673.
Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».
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