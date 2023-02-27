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Медведев и Хачанов вошли в топ-5 рейтинга Чемпионской гонки ATP

Медведев и Хачанов вошли в топ-5 рейтинга Чемпионской гонки ATP
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ATP опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки в мужском одиночном разряде. Её по-прежнему уверенно возглавляет серб Новак Джокович. Россиянин Даниил Медведев переместился на четвёртую позицию, а Карен Хачанов стал пятым.

Рейтинг Чемпионской гонки на 27 февраля:

1. Новак Джокович (Сербия) — 2250;
2. Стефанос Циципас (Греция) — 1470;
3. Кэмерон Норри (Великобритания) — 1065;
4. Даниил Медведев (Россия) — 930;
5. Карен Хачанов (Россия) — 810;
6. Томми Пол (США) — 785;
7. Янник Синнер (Италия) — 775;
8. Тейлор Фритц (США) — 735;
9. Хуберт Хуркач (Польша) — 550;
10. Карлос Алькарас (Испания) — 550…
15. Андрей Рублёв (Россия) — 405…
80. Роман Сафиуллин (Россия) — 152.

Полный рейтинг Чемпионской гонки доступен на «Чемпионате».

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