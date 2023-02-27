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Кудерметова выпала из топ-10 Чемпионской гонки WTA, Свёнтек поднялась в лучшую тройку

WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга Чемпионской гонки на 27 февраля. Российская теннисистка Вероника Кудерметова выпала из топ-10, первая ракетка мира Ига Свёнтек поднялась на третье место.

Рейтинг Чемпионской гонки WTA на 27 февраля:

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 2660 очков;

2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 1561;

3 (7). Ига Свёнтек (Польша) — 1420;

4 (3). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1410;

5 (4). Джессика Пегула (США) — 1395;

6 (24). Барбора Крейчикова (Чехия) — 1251;

7 (5). Виктория Азаренко (Беларусь) — 1041;

8 (10). Кори Гауфф (США) — 970;

9 (6). Магда Линетт (Польша) — 926;

10 (14). Каролина Плишкова (Чехия) — 726…

13 (9). Вероника Кудерметова (Россия) — 641…

16 (19). Людмила Самсонова (Россия) — 537…

20 (16). Дарья Касаткина (Россия) — 472…

24 (18). Анастасия Потапова (Россия) — 436…

43 (38). Екатерина Александрова (Россия) — 242…

49 (51). Варвара Грачёва (Россия) — 228…

65 (58). Анна Блинкова (Россия) — 170…

81 (69). Анна Калинская (Россия) — 123…

87 (74). Диана Шнайдер (Россия) — 111…

94 (93). Эрика Андреева (Россия) — 90.

Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».