Камила Джорджи выиграла турнир категории WTA-250 в Мексике

Итальянская теннисистка Камила Джорджи стала победительницей турнира категории WTA-250 в Мериде (Мексика). Призовой фонд соревнований превысил $ 250 тыс.
В финальном матче Камила Джорджи обыграла шведку Ребекку Петерсон со счётом 7:6 (7:3), 1:6, 6:2. Встреча проходила на стадионе «Юкатан Кантри Клаб» на хардовом покрытии и продлилась 2 часа 23 минуты. Джорджи шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов. Петерсон подала семь эйсов, три раза ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 12.
Для 31-летней итальянской теннисистки это четвёртый титул в карьере под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. Ранее она побеждала на турнире в Хертогенбосхе в 2015 году, в Линце в 2018 году и на соревнованиях в Монреале в 2021 году.
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