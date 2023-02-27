«В прошлый раз он меня уничтожил». Рублёв высказался о сопернике по 1-му кругу Дубая

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился ожиданиями от предстоящего матча первого круга турнира категории ATP-500 в Дубае, где ему предстоит встретиться с сербом Филипом Краиновичем. Матч состоится сегодня, 27 февраля, и начнётся не ранее 18:00 мск.

«Мне приятно вернуться в Дубай, это прекрасное чувство, и я хотел бы пройти как можно дальше на этом турнире. В прошлый раз, когда я играл с Филипом, он довольно легко уничтожил меня, я ничего не мог сделать, так что посмотрим. Это будет хорошая игра, и я надеюсь, что сыграю лучше, чем в предыдущем матче с Краиновичем», — приводит слова Рублёва пресс-служба турнира.

По личным встречам впереди Краинович — 3-2. Интересно, что победы у них чередуются. На Кубке Кремля — 2017, в Роттердаме-2020 и в Риме-2022 сильнее был Филип, а в Кубке Дэвиса — 2019 и в Дубае-2020 верх брал Андрей. При этом все пять матчей были двухсетовыми, и все, кроме одного (Рим-2022), прошли на харде.